Pack 2 gare, con Inter e Frosinone prezzi ribassati: le info

Sarà possibile acquistare il “Pack2Gare” a partire da oggi fino alle ore 20:45 del 28 gennaio. Il pack consentirà di vedere allo Stadio entrambe le partite ad un prezzo vantaggioso. Prezzi a partire da € 28,00 (Under14). Il “Pack2Gare” avrà una disponibilità limitata. Il Pack è acquistabile sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina (https://bit.ly/FioTicket) e il circuito punti vendita Vivaticket con obbligo di tessera InViola Premium/Gold in corso di validità, presso il Fiorentina Point (https://bit.ly/FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r per i residenti nella provincia di Firenze e turisti senza obbligo di tessera.