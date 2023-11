P. Waigo: “L’Europa League è alla portata dei viola. Beltran sta facendo bene”

"La sconfitta contro l'empoli me l'aspettavo. Contro le squadre piccole i giocatori hanno un atteggiamento diverso. La Fiorentina è maturata, Italiano ormai è da un po' con la squadra. Inizio campionato hanno giocato tutte partite di alto livello. Beltran mi piace, è normale che ogni tanto non segni. Ma sta facendo bene, c'è tanta concorrenza li davanti. Ma la squadra deve supportarlo. Non mi aspettavo il rendimento di Nzola. Firenze non è una piazza facile, devi entrare subito sotto la pelle dei Fiorentini. Deve aspettare la sua occasione, anche quando entra a partita in corso. Italiano sta facendo bene a farlo giocare. Per me la qualificazione in Europa League è facile per i viola. Si vede che hanno fatto una buona preparazione, ma devono giocare sempre così. Non ci sono più gli squadroni come una volta. Tolto il Napoli e l'Inter se la gioca con tutti.