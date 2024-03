Il dramma di Osvaldo: “Alcol, droga e medicine, sono in cura. Ma non ne esco”

L'ex viola Osvaldo appare in lacrime: "Sto facendo un trattamento psichiatrico, non esco di casa, non mi riconosco neanche più"

Vi ricordate Pablo Daniel Osvaldo? L'eroe della qualificazione in Champions nel 2008 con il gol in rovesciata all'ultima giornata contro il Torino, protagonista anche della rimonta 3-2 della Fiorentina in casa della Juventus. Ha giocato anche con i bianconeri, con la Roma, con l'Inter, il Bologna, il Lecce e l'Atalanta. Le ultime notizie sull'argentino (di passaporto italiano) da quando ha lasciato il calcio, erano sulla sua nuova carriera da cantante. Ma oggi Osvaldo attraverso il suo canale instagram ha voluto raccontare il tunnel in cui è entrato e da cui non riesce più ad uscire. Uno sfogo atroce, con la voce rotta dalle lacrime, in cui ha raccontato le sue dipendenze e la sua depressione.