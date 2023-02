Orsi: “Sirigu sa di essere il secondo. Terracciano si è guadagnato il posto”

"L'ultima partita bella della Fiorentina in Serie A è quella di Roma. Li giocò a ritmi alti. Cosa che non ha più fatto. Invece in Europa ha giocato in modo aggressivo Il primo anno è più facile stupire, non ti conoscono. La Fiorentina non sta trovando gli aggiustamenti giusti. Nonostante la sua rosa sia di buon livello. Il Braga ha dimostrato diverse cose in Portogallo. E la Fiorentina ha dimostrato di vincere con grande autorità. I due attaccanti in Italia, con le marcature strette vanno in difficoltà, invece in Europa segnano. In Coppa Italia hai un'occasione incredibile. In prossimità delle partite importanti la Fiorentina potrebbe fare dei calcoli, anche se non è un discorso da fare."