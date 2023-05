Il calciatore era partito per l'Olanda la scorsa estate ma le condizioni per il suo riscatto non si sono attivate nel corso della stagione

Altro giro altra corsa, l'estate di Jacob Rasmussen è destinata ad essere ancora a tinte Viola. Il calciatore, partito in prestito per il Feyenoord la scorsa estate, non è stato infatti riscattato dal club olandese. Il difensore ha giocato 9 gare in campionato e 2 in Europa League. Le condizioni per il suo eventuale obbligo di riscatto non si sono attivate e il calciatore farà a breve ritorno a Firenze. Lo ha annunciato lo stesso Feyenoord con una nota ufficiale.