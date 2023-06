Nardella su apertura Franchi: “Serie implicazioni d’ordine pubblico”

"Siamo stati convocati per oggi pomeriggio in Prefettura per affrontare questo tema che può avere delle serie implicazioni di ordine pubblico. Vedremo cosa ci verrà detto. Noi, come amministrazione, siamo disponibili a fare tutto quello che serve, ad aiutare la Fiorentina se deciderà di aprire il Franchi o a trovare delle soluzioni per i tifosi nel caso in cui il club decidesse di non aprirlo".