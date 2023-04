Nardella: “Si torna in finale! Franchi? Novità nelle prossime ore”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato della gioia per la Fiorentina e la città di essere tornati in finale e delle novità che arriveranno a breve sul Franchi

"Va innanzitutto segnalato l'entusiasmo dei tifosi e della città per questa finale conquistata a distanza di tanti anni da quel brutto ricordo di Roma contro il Napoli, che per altro segnò anche un momento drammatico con la morte di un tifoso". Lo ha detto il sindaco Dario Nardella, a margine di una cerimonia di intitolazione di un tratto dei lungarni di Firenze, alla memoria del magistrato Gabriele Chelazzi. Poi, tornando sulla qualificazione della Fiorentina alla finale di Coppa Italia avvenuta ieri sera ai danni della Cremonese. "Oggi ci godiamo la gioia di una finale che arriverà fra poco meno di un mese, a Roma, e ci auguriamo tutti, facendo i dovuti scongiuri, diventi una grande giornata di festa memorabile per la Fiorentina. Questo clima di gioia già si avvertiva ieri allo stadio" ha aggiunto Nardella, che poi parlando della firma del rinnovo della convenzione fra Comune di Firenze e la società viola per l'utilizzo dello stadio Franchi: "Vi faremo sapere nelle prossime ore perché abbiamo la giunta comunale fra pochissimo".