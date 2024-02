Nardella fa chiarezza: “Il Franchi sarà coperto tutto, ma in due fasi”

"Mancano i 55 milioni per terminare tutti i lavori, poi ci saranno da fare degli interventi di rifinitura stimabili in 25-30 milioni in più. Ma tutti i lavori pubblici funzionano così. Quando finisce l'appalto di una scuola, poi c'è da comprare i banchi, le sedie eccetera, questo è sempre stato chiaro. Queste risorse che mancano, se non dovessero arrivare dal Governo come noi continuiamo a sperare, abbiamo due strade. Se la Fiorentina ritiene di tornare chiedere una concessione, che può arrivare anche a 99 anni con un canone simbolico è una strada, altrimenti se lo stadio rimane al Comune si possono trovare comunque le risorse senza che siano i cittadini a mettere un euro. Pensiamo solo al title sponsor dello stadio, so che a Cagliari ricavano 6 milioni all'anno, a Firenze credo che si potrebbe guadagnare anche di più. I 5 milioni del Padovani? Anche quello, abbiamo già la strada con un'agenzia di sponsor e un title sponsor. Ci tengo a dire che a Bologna e Cagliari lo stadio provvisorio viene pagato dai club, a Firenze è il Comune a farsi carico dei costi".