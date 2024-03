Nardella: “Abbiamo presentato il progetto della linea Franchi-Rovezzano”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a margine della visita della Commissaria europea per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira: vi riportiamo i passaggi interessanti in chiave infrastrutture per la Fiorentina:

"La linea stadio Franchi-Rovezzano? Con la commissaria Ferreira abbiamo parlato anche di questa linea. Una linea molto importante, a Rovezzano ci sarà un parcheggio scambiatore, con più di 300 posti. Il quale servirà a chi arriva dall'autostrada per arrivare allo stadio, oppure parcheggiare per il centro. Ieri è stato presentato alla conferenza dei servizi il progetto definitivo. Così sapremo il parere del ministrero dei trasporti. Ci sono due opzioni, una più impattante dal punto di vista delle alberature, che poi verranno ripiantati ovviamente. Noi preferiremmo quella meno impattante, quella ad un binario. In ogni caso i tempi sono garantiti, i lavori per la linea dello stadio dipenderanno da quando si chiude la conferenza dei servizi"