N.Pierozzi in gol con la Reggina, ma non basta a Inzaghi. 20′ per Gori

Niccolò Pierozzi continua a distinguersi e a farsi notare sui campi della Serie B. Oggi, in occasione della 33° giornata del campionato cadetto, il laterale scuola Fiorentina ha trovato nuovamente la via della rete . Schierato come quinto di destra a centrocampo, nel 3-5-2 varato da mister Filippo Inzaghi, ha fatto valere le sue doti di inserimento. Pierozzi, infatti, ha aperto la sfida del 'Vigorito' contro il Benevento andando in goal al 25°.

La partita

Il classe 2001, in prestito ai granata, si è fatto trovare pronto sul secondo palo. Dove il cross dalla sinistra lo ha pescato libero, per il piattone vincente, al volo di destro. Si tratta della quarta rete in campionato per Pierozzi, alla prima stagione in B. La sfida è poi terminata 1-1 col pareggio per i sanniti segnato da Ciano all'84°. In panchinal'altro "ViP" Gabriele Gori che è entrato in campo al 68°, rilevando Strelec, ma senza riuscire a incidere.