Mourinho torna su Roma-Fiorentina: “Con Dybala era una partita da 3-0”

"Trovare la soluzione per quando non gioca Dybala non è lo stesso che trovare la soluzione per Guardiola con il Manchester City per quando non gioca Haaland, perché quando non gioca lui gioca comunque Alvarez, come non è lo stesso per Pochettino né per Klopp. [...] E' un giocatore veramente speciale, che negli ultimi anni ha giocato in una squadra con altri giocatori speciali, e quando non giocava lui giocava un altro. Qualche volta stava in panchina, qualche volta entrava. La partita contro la Fiorentina sembrava una partita da 3-0 dopo 20 minuti, quando è andato via siamo andati in difficoltà ed abbiamo perso quella connessione lì, che non crea né Belotti, né El Shaarawy, né Joao Costa, che sarà convocato domani e magari giocherà. Se qualcuno non vuole capire che la Roma senza Paulo Dybala è una Roma diversa non posso dire molto di più".