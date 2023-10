Monti: “L’unico bocciato è Sottil. Turnover? Con l’Empoli i migliori”

Gianfranco Monti al Pentasport di Radio Bruno ha detto la sua sulla Fiorentina: "Sono molto eccitato dalla partenza viola. Sono curioso della ripresa, l'Empoli per noi è sempre un avversario non facile. Le prossime partite ci possono dare l'idea del nostro livello. Mi sono rotto di vedere le squadre di Conference sottovalutate. L'unico giocatore che boccio per ora è Sottil, non riesce a fare il salto di qualità. Contro l'Empoli metterei i migliori, questa settimana sarà molto importante per Italiano. Spero di vedere una Fiorentina diversa, devi preparare l'Empoli come prepari la Juve. Duncan mi piace moltissimo, poi c'è Jeeg Robot che è Bonaventura".