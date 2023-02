Monti: “Attacco in crescita. Barak? Sta tornando quello vero, e Terzic…”

Dodò? L'ho visto in crescita, ma quel tiro in porta mi ha mandato fuori di testa... Anche Terzic mi è piaciuto, questo significa che se dai continuità, le qualità dei giocatori escono fuori. Sono contento di questo dualismo con Biraghi, il capitano può respirare e bisogna fare i complimenti alla società di non averlo ceduto, altrimenti eravamo in difficoltà in questo momento. Barak? Non poteva essere "imbrocchito" nella prima parte di stagione, ha le qualità per stare in un centrocampo con Mandragora e Bonaventura. E ieri che ruolo ha fatto Nico Gonzalez? Mi è piaciuto tantissimo per come si è mosso in tutte le zone del campo. Ma tutti gli attaccanti mi sono sembrati un passo avanti rispetto alle ultime partite".