Monti: “Amrabat un colosso. Barone mi ha fatto godere con quelle parole”

Intervenendo ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il presentatore televisivo e radiofonico, Gianfranco Monti, ha trattato molti temi legati alla Fiorentina, partendo da Amrabat: "Me ne parlano come un ragazzo serio e modesto, non penso ci siano problemi come in passato. A livello fisico non penso che arriverà affaticato, perché la fisicità è il suo punto di forza da sempre".