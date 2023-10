Montella inizia col botto! Battuto un giocatore della Fiorentina

Vincenzo Montella è il nuovo ct della Turchia e nella gara di ieri ha subito dimostrato di poter fare bene. Infatti, l'ex allenatore della Fiorentina, ha vinto 1 a 0 contro la Croazia. Una vittoria abbastanza inaspettata, grazie al gol di Yilmaz. In campo c'era anche un giocatore della Fiorentina: Yosip Brekalo. L'ex Torino è tornato in Nazionale dopo il gol al Napoli e vuole trovare continuità, per poter giocarsi le sue carte anche in maglia viola.