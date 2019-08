Montella e le tre lettere magiche. La strategia: giovani sì, ma con moderazione

G. O. L. Sono le tre lettere magiche che Vincenzo Montella ha citato più volte oggi in conferenza stampa. Del resto lui della materia se ne intende, essendo stato un bomber da calciatore. Quel che ad oggi manca alla Fiorentina che davanti ha a disposizione un potenziale cannoniere, ma ancora a quota 0 in Serie A (Vlahovic) e un falso nove come Boateng che nei primi sei mesi della scorsa stagione al Sassuolo aveva segnato 3 reti. C’è anche Simeone, finito però palesemente ai margini del progetto viola. E la cui partenza determinerà l’arrivo di un nuovo centravanti. Llorente? E’ un’ipotesi anche se pure lui nelle ultime stagioni ha segnato ben poco. Occhio anche al brasiliano Pedro del Fluminense (SCHEDA).

Tra il serio e il faceto il tecnico ha poi chiarito che la Fiorentina vorrebbe rinforzarsi in tutti i reparti. Caccia dunque ad un centrocampista e anche ad un esterno, nonostante l’arrivo di Ribery (I NOMI). Segnali importanti di ambizione per una squadra che punta sui suoi giovani, ma vuole anche delle certezze. E’ chiaro infatti che un altro innesto di spessore sulla trequarti toglierebbe spazio a Sottil e Montiel e lo stesso accadrebbe per Vlahovic se arrivasse un bomber affermato. LEGGI LE PAROLE DI MONTELLA