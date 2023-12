Minotti: “Beltran? Vi racconto gli inizi di Crespo. Il Parma se la gioca”

"La Fiorentina incontra una squadra scomoda e che ha qualità. Ci vorrà una squadra ordinata, i ducali non andranno a Firenze per difendersi e fare il contropiede. In avanti hanno tanta qualità, mentre in difesa meno. Pecchia ha dato organizzazione e identità ai suoi. Benedyczak è cresciuto in modo esponenziale, sa segnare e far giocare la squadra. Man ha già un trascorso di livello, e in Italia aveva un po' deluso. Anche Mihaila in serata può davvero essere pericoloso. Bonny è un centravanti completo, visto che la Fiorentina cerca una punta. Da quello che so è davvero forte"