Meteo viola: che tempo al Franchi per Fiorentina-Sampdoria?

Le previsioni meteo per la partita Fiorentina-Sampdoria questo pomeriggio in campo allo stadio Franchi.

Questa giornate di aprile sono caratterizzate da instabilità atmosferica e anche per oggi le previsioni sono abbastanza incerte e cambiano con rapidità. Queste le previsioni attuali per Firenze per il pomeriggio di oggi quando verrà giocata Fiorentina-Sampdoria