Matteini: “Dodò unico vero acquisto. Fiorentina? Serve almeno un trofeo”

Il giornalista Francesco Matteini, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del finale di stagione della Fiorentina: "Se la Fiorentina vince un trofeo è un conto, ma se non lo vince è un altro. Arrivare in finale di Coppa Italia è stato un merito, ma abbiamo avuto anche una bella dose di fortuna. Non dico che è una stagione fallimentare, ma se la squadra fosse stata rinforzata come di dovere avremo più possibilità di giocarcela con l'Inter. L'unico vero acquisto dell'estate è stato Dodò. Se non vinciamo una delle due coppe la Fiorentina non andrà in Europa".