Masini: “Perdere Castrovilli a 0? Follia. Senza Terracciano non eri ad Atene “

"Mi porto dietro na Fiorentina dai mille volti, a me il lavoro di Italiano è piaciuto. Non credo si possa fare una fotografia della nuova Fiorentina, e non sappiamo chi arrivi. Non abbiamo ancora una squadra, ma solo l'allenatore. Aspetterei i nuovi arrivi per provare a capire la Fiorentina di Palladino. Se analizzi il Kean dell'under 17 è un grande giocatore, quello dell'ultimo anno no. Bisogna vedere chi gli mettono a fianco, come giochiamo, se farà il 9 o l'esterno"