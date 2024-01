Masini candida Kean: “Mi stuzzica vederlo accanto a Nico. Che sorpresa Ranieri”

Il noto cantante e tifoso viola Marco Masini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento viola: "Italiano sta facendo un grandissimo lavoro, è stato coraggioso a passare a un sistema di gioco completamente diverso dalle sue convinzioni, ma ha fatto di necessità virtù perché si è trovato senza esterni. Col Bologna ha fatto una partita di contenimento sperando di segnare in qualche maniera, dispiace per l'infortunio di Beltran pochi minuti dopo l'ingresso di Nzola perché avremmo visto qualcosa di nuovo. Ad oggi non penso ci sia la rosa adatta per giocare con due esterni alti, o arrivano rimedi dal mercato oppure Italiano si deve inventare qualcosa. Ranieri mi ha stupito, ma gli va dato merito. Legge le azioni prima di tutti e sta rendendo con continuità e professionalità, una sorpresa che nessuno si aspettava. La difesa è sistemata, forse manca un quarto centrale mancino di grande affidabilità". I problemi insistono in attacco: "Dia? Tra tutti i nomi che leggo, è il nome che mi stuzzica di più è Kean. Può giocare esterno, centravanti, ha voglia di mettersi in luce per Spalletti e non è una scommessa. E mi piacerebbe tanto vederlo accanto a Nico Gonzalez..."