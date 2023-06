Marchini: “Biraghi un grande leader. Mercato? Ecco dove agire”

Sulla possibilità averla potuta vincere a tavolino — "Non ci hanno neanche pensato, perché volevano giocarsela fino all'ultimo. Ieri hanno dimostrato di essere più forti del West Ham e in finale di Coppa Italia di dare testa ad una squadra come l'Inter che si gioca la finale di Champions League. Questa squadra ha supero i propri limiti, che comunque ha dei difetti, ma che ci ha fatto sognare. Questa cosa di mettere nell'occhio del ciclone Italiano non la capisco. Ovvio che è una Fiorentina da rinforzare, ma questo ci deve dare la consapevolezza che la strada è quella giusta".

Sostituire meglio Vlahovic? — "L'arrivo di Jovic non era un acquisto sbagliato, ma l'errore secondo me sta nel fatto di mettere due scommesse in un ruolo così delicato. Vicino a uno dei due avrei messo un esperto del calcio italiano o comunque un giocatore di maggior esperienza. Io avrei preso Scamacca facendo un piccolo sforzo, ma come altri quest'anno non ha fatto chissà cosa".

Su Ranieri — "Ranieri ha dimostrato di essere un giocatore che ci può stare. Ha giocato le partite sempre più complicate. Se non fosse “morto” ieri non l'avrebbe mai tolto Italiano. Poi i cambi sono Igor o Quarta, quelli hai, ma è così da tutta la stagione".

Sul mercato — "In questo momento il baricentro emozionale della Fiorentina è Bonaventura e non ha un sostituto. Ieri non ha espresso la sua miglior prestazione, ma ha comunque fatto la differenza. Sul mercato servirà agire soprattutto su questo aspetto".