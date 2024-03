Maccabi, Refaelov: “La Fiorentina per me è Batistuta. Conosco Kouamé”

A presentarsi in conferenza stampa nella vigilia di Maccabi Haifa-Fiorentina è stato anche il centrocampista Lior Refaelov. Si tratta di uno dei giocatori più esperti della squadra israeliana (37 anni), tornato in estate al Maccabi - club nel quale era cresciuto e aveva militato fino al 2011 - dopo una lunga esperienza in Belgio tra Club Brugge, Anversa e Anderlecht. Queste le sue parole: