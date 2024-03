Dodò: “Infortunio? Il primo mese è stato tosto. Kayode? E’ un ragazzo fenomenale”

La ferita è rimasta aperta. Ci siamo allenati tantissimo per quella finale. Ci stiamo allenando per fare meglio, non solo per noi ma soprattutto per i tifosi. Spero che questa stagione sia diversa dalla scorsa

Pensi di essere un portatore di gioia all'interno della squadra?

E' sempre importante portare questo sorriso in campo, non soltanto per me ma per tutta la Fiorentina. Devo ringraziare tutta la Fiorentina per essere stata vicina a me in questi mesi. Adesso non vedo l'ora di tornare a giocare