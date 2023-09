L’impatto del mercato sulla Fiorentina è positivo. Ma il campo confermerà?

Il noto sito Transfermarkt.it come ogni anno effettua le sue valutazioni delle rose in Serie A. Il dato è interessante per capire l'utilità degli acquisti estivi. La Fiorentina con la sua sessione ha aumentato il valore della propria rosa. Secondo il sito infatti attualmente la Fiorentina ha un patrimonio giocatori da 249 milioni, aumentato del 5.2%. Domina la classifica il Genoa, con un incremento del 90%. Qui la classifica complet che vede i gigliati all'ottavo posto