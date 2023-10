L’Empoli perpara la sfida contro i viola. Per Andreazzoli c’è un’amichevole

Per l'Empoli non è un inizio facile di stagione. Gli azzurri sono terzultimi con una sola vittoria raccolta, e un cambio di allenatore. Aurelio Andreazzoli tornato sulla panchina dell'Empoli sta provando a tirare su la squadra. Per questo nella pausa nazionali la sua squadra disputerà un'amichevole contro il Modena, ottima formazione di Serie B il 14 ottobre. La partita contro i canarini si disputerà alla 14:3o a porte chiuse, un buon test in vista della Fiorentina per Andreazzoli