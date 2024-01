Le Toghe Viola propongono un pubblico dibattito sul Franchi

Le Toghe Viola, sensibili al malessere della tifoseria Viola, manifestato più volte e in varie forme, evidenziano che nonostante molteplici incontri e proclami a tutt’oggi non vi è ancora una soluzione per individuare un impianto sportivo che accolga la squadra Viola durante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Franchi e che abbia una capienza sufficiente a soddisfare le esigenze della tifoseria.

Senza dimenticare che ACF Fiorentina dovrà necessariamente comunicare, in tempi brevissimi, all’UEFA ed alla FIGC l’impianto sportivo nel quale svolgerà la propria attività sportiva. E’ altresì certo ed acclarato come l’Amministrazione comunale abbia intrapreso un’operazione di ristrutturazione del Franchi trascurando completamente le esigenze della tifoseria e della stessa società ACF Fiorentina. Il tutto utilizzando fondi pubblici che potevano essere destinati ad altri fini nell’interesse della città, quando vi era un imprenditore “privato” disponibile ad accollarsi la spesa per l’edificazione di un nuovo stadio o per la stessa ristrutturazione del Franchi, sostenendo che la ristrutturazione era necessaria per evitare un “Flaminio di Roma”.