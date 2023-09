Le spese in Serie A. La Fiorentina a metà classifica, Bologna e Torino avanti

La Fiorentina termina la sessione estiva 2023 con la metà classifica dei soldi spesi, sperando che il campo non rispecchi la graduatoria

La sessione estiva della Serie A ha visto una assoluta dominatrice come numero di acquisti, e soldi spesi per questi. Il Milan infatti ha terminato l'estate con 112 milioni che sono usciti dalle casse rossonere. Completano il podio il Napoli con 104 e la Juventus con 79, ovviamente sono inclusi i riscatti esercitati. La Fiorentina galleggia a metà della graduatoria, con 43 milioni che valgono la nona piazza. D'avanti ai viola ci sono anche Torino e Bologna, che hanno aspettato la fine per sprendere. Fonte Transfermarkt.it