Lazio, i convocati anti Toro. Sarri risparmia un titolarissimo per la Fiorentina

Si infiamma già la sfida di lunedì sera al Franchi. Questa sera la Lazio disputerà il match di recupero della 21^ giornata in casa del Torino senza un titolatissimo: Mattia Zaccagni, come riportato dalle convocazioni appena diramate dalla società biancoceleste. Veramente indisponibile o già strategia tattica per la partita di Firenze? Il giocatore, rientrato da poco da un infortunio all'alluce sinistro, pare sia stato mantenuto precauzionalmente ai box per essere schierabile almeno a partita in corso lunedì sera. Zaccagni, già sogno viola del mercato di gennaio, diventa ancor più un rebus da comprendere e da risolvere per la squadra gigliata.