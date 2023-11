L’agente di Tudor svela le carte del Napoli: ” 4-3-3 e non solo”. E Italiano…

"Il club ha una posizione ben chiara: vuole un tecnico che si allinei sul 4-3-3 e le discussioni hanno riguardato in che modo svilupparlo". Queste le parole di Seric, agente di Tudor, alla Gazzetta dello Sport. La scelta di De Laurentiis quindi era ben dirottata da questi dettagli, ma che cozzavano con l'allenatore ex Verona: "Traghettatore? Assolutamente no. Igor desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, dove ci sia un progetto in cui essere coinvolto a termini più lunghi". Insomma, Mazzarri ha già le ore contate sulla panchine del Napoli. Ed ecco quindi, che quel 4-3-3 nella mente del Presidente azzurro riporta a Vincenzo Italiano. Vedremo, se a fine stagione l'interesse sarà concreto. Adesso è prematuro fare ogni tipo di previsione.