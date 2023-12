La Ternana si tinge di viola, Distefano e Lucchesi goleador in Serie B

Una giornata da ricordare per due giovani viola in prestito alla Ternana. Distefano e Lucchesi sono andati entrambi a segno nella sfida casalinga del club umbro contro la Feralpisalò. Per l'esterno si tratta della terza rete in campionato. Mentre per il centrale, quello di oggi, rappresenta il primo gol tra i professionisti. La partita è terminata con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Entrambi i giovani viola sono scesi in campo dal primo minuto nell'undici schierato da Roberto Breda. Nella stessa sfida, l'altro viola in prestito a Terni, Favasuli è entrato al 60'.