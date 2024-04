La squadra non dimentica il suo d.g.: Quarta dedica il raddoppio a Barone

Maglietta celebrativa in ricordo di Joe Barone: così ha festeggiato Lucas Martinez Quarta per aver segnato il suo ennesimo gol in stagione. Il centrale argentino, oggi capitano per l'assenza sia di Biraghi che di Bonaventura, dopo aver battuto di testa Consigli ed essere abbracciato dai compagni, si è diretto verso la panchina viola e si è fatto consegnare una t-shirt che ricordava appunto il compianto d.g. della Fiorentina, per mostrarla a tutto lo stadio.