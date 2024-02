Dopo i sorteggi di Europa League e Conference, come tutti gli anni, la Lega Serie A ha aggiornato il proprio calendario permettendo di adattare le squadre impegnate in Europa ai migliori orari. Quest'anno la Serie A giocherà a Pasquetta, la Fiorentina sarà impegnata per la 28° giornata contro la Roma domenica 10 Marzo, per la 29° giornata contro l'Atalanta domenica 17 Marzo ed infine per la 30° giornata contro il Milan sabato 3o Marzo.