La Penna: ecco la scheda dell’arbitro di Atalanta-Fiorentina

Sarà la sua quinta gara con la maglia viola in questa stagione. Non capita spesso che un arbitro, nella stessa stagione, diriga cinque volte la stessa squadra. Due volte con il Napoli, di cui una per la Supercoppa Italiana, in casa contro il Torino in campionato, a Torino contro la Juventus e oggi nella semifinale di ritorno contro l’Atalanta. Federico La Penna è stato designato dall'associazione arbitrale per dirigere questa semifinale di coppa nazionale tra Atalanta e Fiorentina, una partita mai banale. Dopo aver diretto la nuova formula della Supercoppa Italiana, l'arbitro romano è stato chiamato per questa semifinale. È adeguato a questo tipo di partite grazie alla sua esperienza, anche se diventare internazionale sarà difficile per via dell'età e di alcuni problemi disciplinari (è stato sospeso per questioni di rimborsi). È un arbitro decisionista, molto preparato e anche fisicamente sempre molto vicino all'azione. Lascia giocare come richiesto dall'associazione arbitrale ed è molto rigido anche a livello disciplinare, con una media di 3,5 sanzioni disciplinari. È molto empatico con i calciatori e dialoga molto. Ha una media elevata di rigori fischiati. Bisogna prestare la massima attenzione.