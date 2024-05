Fan zone viola, disagi e solleone: i tifosi se ne vanno!

La Uefa e la città di Atene hanno individuato nel complesso olimpico OAKA l'area da adibire al ritrovo per i tifosi della Fiorentina giunti in Grecia per la finale di Conference League. Una scelta che pareva suggestiva, ma che ha deluso tutti: si tratta infatti di un piazzale desolatamente brullo, sotto il sole cocente del 29 maggio, pochissime coperture. Dalle 12 alle 18 sarà durissima per le persone.