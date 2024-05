Italiano: “Siamo pronti. Voci sul futuro? Fanno piacere, ma sono chiacchiere”

Le parole del tecnico viola dal Viola Park in avvicinamento alla semifinale di Conference League contro la compagine belga

Così Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Brugge:

"Stiamo bene, ho tutti a disposizione e si tratta di una partita molto importante per noi e per Firenze. Da ieri Nzola è a disposizione, ho la rosa al completo e questo è molto importante".

Sulla partita di domani

"Credo che adesso sia fondamentale concentrarsi su pregi e difetti dell'avversario, dobbiamo prepararci su questi aspetti, anche se abbiamo avuto pochi giorni a disposizione. Sono partite molto importanti, non dobbiamo farci trasportare dalle emozioni, abbiamo l'esperienza dello scorso anno e dobbiamo sfruttarla. Stiamo guardando a tutti i dettagli, dai calci piazzati a tutto il resto, per mettere in difficoltà l'avversario".