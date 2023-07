La cessione di Igor un’ottima operazione. E anche la Spal può festeggiare…

Ormai manca veramente poco, solo le classiche visite mediche, le firme e l'annuncio: Igor può essere considerato ormai un ex calciatore della Fiorentina ed un nuovo acquisto del Brighton del tecnico nostrano Roberto De Zerbi. Un'operazione che fa felice tutti: il club inglese, alla ricerca di un nuovo centrale, e la società viola, che quest'estate ha tra i propri obiettivi di mercato anche il rinnovamento della sua retroguardia. Dopo un girone di ritorno strepitoso nella stagione 2021/2022, la prima di Vincenzo Italiano sulla panchina gigliata, in quella successiva Igor ha fatto almeno un passo indietro, commettendo diversi errori e perdendo la maglia da titolare in favore di Luca Ranieri, come successo pure nella finale di Conference League. Proprio nella gara contro il West Ham lo stesso brasiliano è stato coinvolto per sua sfortuna nell'azione del gol decisivo, che ha regalato appunto la coppa agli Hammers. Da lì il rapporto tra Igor e la Fiorentina si è definitivamente incrinato e l'ex Spal è stato messo sul mercato. Tra l'altro la società estense festeggia per la cessione del suo ex calciatore al Brighton: sull'incasso totale (si parla di 20 milioni bonus compresi, ndr) le spetta un 15%, come pattuito con la Fiorentina durante la trattativa del gennaio 2020.