L.Oliveira: “La forza è il gruppo. Nzola lavori di più per diventare importante”

"Il Milan in questo momento non è quello di inizio campionato, la Fiorentina però non deve andare a Milano pensando che gli mancano 3 giocatori. L'allenatore non penserà mai questo, è un bravo psicologo. Quando noi giocavamo con grandi squadre, superiori a noi, per fare bella figura dovevi dare il massimo. Il bello del calcio è che si può combattere fino alla fine anche con chi è superiore. È un passo importante per la Fiorentina e anche per il Milan, Dopo la sosta i viola hanno perso tre punti importanti contro l'Empoli. Vai in campo pensando di vincere, ma poi devi dimostrare partita dopo partita dove vuoi arrivare. Non importa con chi giochi, è quello che ti fa diventare una grande squadra. La Fiorentina non ha bisogno di un solo giocatore, ha bisogno del gruppo. Se il gruppo è solido e in salute puoi fare la differenza".