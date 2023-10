Krastev: nonostante gli 0′ con il Catanzaro, arriva la chiamata della nazionale

Nessun minuto giocato con la maglia del Catanzaro per Krastev, ma la nazionale Bulgara lo convoca ugualmente

Dimo Krastev non sta attraversando un grande periodo al Catanzaro. Infatti il prestito alla società calabrese per ora non ha fruttato neanche un minuto giocato dal difensore bulgaro. Le gioie arrivano però proprio dalla nazionale che lo vedrà impegnato contro Lituania e Albania. Il Ct della nazionale bulgara, Mladen Kirstaich, ha annunciato la lista dei 25 convocati e il difensore è presente. Le gare contro Lituania e Albania saranno disputate rispettivamente il 14 e il 17 Ottobre