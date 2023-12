Krastev fa il suo esordio in Serie B, ma Bianco gli rovina la festa

Anche in Italia in campo per il "Boxing Day", in Serie B tanti Viola in Prestito: Krastev finalmente in campo, perde con Bianco

Non solo la Premier in Inghilterra, anche in Italia, seppur non in Serie A, si è giocato per il "Boxing Day". Nel pomeriggio, infatti, è scesa in campo la Serie B per la 19° giornata del campionato. Tra le sfide andate in scena anche Reggiana-Catanzaro che ha visto fronteggiarsi due Viola in Prestito. Da una parte Alessandro Bianco, reduce dal primo goal tra i professionisti, e dall'altra Dimo Krastev. Proprio il bulgaro, classe 2003, ha finalmente esordito con la maglia dei calabresi in Serie B. Vivarini lo ha impiegato titolare nella retroguardia in coppia con Brighenti. Buona la prova per il centrale, rimasto in campo per 62'. Colpevole però insieme al resto del reparto di non aver difenso bene sulla punizione del gol che ha sancito la vittoria degli emiliani. Bianco, invece, è stato il solito trascinatore della mediana di Nesta, in campo 90'. Giganteggia in mezzo al campo, ringhia sugli avversari e si occupa anche di creare le geometrie giuste.