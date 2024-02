Kayode e la gaffe della Serie A: “Campione africano”

«Felicissimo di aver segnato il mio primo gol in A con questa maglia». Così scrive sui social Michael Kayode, 19 anni, all’indomani della sua “prima volta” contro la Lazio. Il terzino (a lui come a tutta la squadra Italiano ieri ha concesso un giorno di riposo) è una delle rivelazioni del campionato: piemontese di Borgomanero, ha un passato nel vivaio della Juve da cui fu poi scartato. La scorsa estate con la sua rete ha regalato il titolo europeo alla Nazionale U19. Per ciò ha fatto discutere la gaffe della Serie A che, sul proprio profilo ufficiale in lingua inglese, ha definito il talento viola “campione africano”. Fortuna per Kayode che le cose più importanti sono altre.