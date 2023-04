Jack, il trascinatore: Bonaventura a Monza nonostante lo stop

Il Tirreno riporta oggi una curiosità legata a Giacomo Bonaventura, centrocampista gigliato non convocato per la sfida dei viola contro il Monza. Il calendario, mai così fitto, costringe, infatti, Vincenzo Italiano a rimettere insieme i pezzi della squadra di volta in volta con mille modifiche e mille ritocchi nei pochi giorni che intercorrono da uno all'altro. E dopo il ritorno contro il Lech Poznan, che è stato inaspettatamente una battaglia e per questo ancora più stressante, la storia non poteva che ripetersi: la lista dei convocati per la trasferta di Monza è l'espressione di tutto ciò. In questa lista non c'è Bonaventura, ma si sapeva: uscito a metà ripresa della sfida con i polacchi per un problema all'adduttore, il centrocampista marchigiano sarà ovviamente assente oggi contro i biancorossi brianzoli e proverà in tutti i modi a recuperare per giovedì sera, quando al "Franchi" arriverà la Cremonese. Una curiosità che la dice lunga sul senso di appartenenza al gruppo da parte dell'ex Milan: a Monza c'è andato comunque pur sapendo di non poter giocare, ma solo per la voglia di stare vicino ai compagni.