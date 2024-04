Italiano: “Questa è una delle settimane più importanti da quando sono qui”

Vincenzo Italiano ha parlato oggi in conferenza stampa in vista di Fiorentina-Viktoria Plzen . All'interno dell'incontro, il tecnico dei viola ha espresso anche un suo parere sulla settimana importante che affronterà la sua squadra.

"Secondo me siamo davanti a una delle settimane più importanti da quando ci sono io e da quando tanti ragazzi lavorano con me. Ci giochiamo l'accesso a una semifinale europea e poi a una finale di coppa, ma accantoniamo per adesso. Ultimamente in casa stiamo lavorando molto meglio, anche sotto il punto di vista dell'attenzione. Sono convinto che domani quest'avversario possiamo metterlo in difficoltà. Mi auguro che lo stadio ci sospinga, che non si pensi ad altro. Abbiamo voglia di vincere".