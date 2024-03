Italiano: “Oggi occasione per Maxime Lopez. Vogliamo restare attaccati al treno”

Intervenuto a Dazn nel prepartita di Fiorentina-Roma, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha presentato così la gara: "E' un momento importante, affrontiamo squadre di alto livello che stanno bene e noi vogliamo restare attaccati a questo treno che ci precede. Oggi abbiamo la possibilità di presentarci in casa dove stiamo facendo bene, mi auguro che questo entusiasmo ci dia qualcosa in più.

Maxime Lopez? Lui e Arthur hanno la libertà di ricevere palloni e far girare la squadra con dinamismo. Siccome Arthur non è al 100%, oggi Maxime ha la possibilità di far vedere il suo valore. A centrocampo abbiamo tante opzioni, vediamo a partita in corso. De Rossi? Complimenti a lui, ha il vantaggio di conoscere la piazza, la gente lo adora e per lui è un'occasione d'oro. Mi auguro oggi di metterlo in difficoltà".