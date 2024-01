Italiano e l’obiettivo del ritorno: una Fiorentina meno bella ma più concreta

L’esperienza in Arabia Saudita è ormai archiviata sotto tutti i punti di vista. Fisico perché Vincenzo Italiano , come quasi mai in questa stagione, ha potuto lavorare con la propria squadra per un’intera settimana prima di scendere in campo, e mentale visti anche tutti gli appuntamenti che attendono ancora la Fiorentina sia in campionato che nelle altre competizioni.

Arriva l'Inter

Il calendario impone la ripresa del campionato con una tra le sfide più affascinanti, ma complicate: quella all’Inter, che prima della Supercoppa, vinta da grande favorita, era in testa alla classifica e si è vista superare dalla Juventus. Mercato a parte, l’obiettivo della Fiorentina sarà quello di ripetere e se possibile migliorareun girone d’andata che ha proiettato i viola in zona Champions. Non esattamente il piazzamento indicato dalla dirigenza a inizio stagione, ma un traguardo conquistato dal tecnico e dai suoi giocatori che hanno saputo, lungo il cammino, smussare i difetti ed esaltare i punti di forza di un gruppo coeso e totalmente focalizzato sui prossimi passi. Non sarà facile mantenersi così in alto in classifica e il tecnico è il primo a esserne consapevole. Per tentare questa impresa, perché di tale si tratterebbe a fine stagione, la Fiorentina dovrà tornare alla regola della continuità. Cercare di ottenere il massimo da ogni singola gara, senza snaturare i propri principi di gioco e senza aver timore di cambiare, adattarsi, modificare l’assetto. Insomma, essere meno bella ma più concreta. Il percorso intrapreso dai viola ha mostrato che molto è stato fatto anche nella ricerca del massimo risultato. Sul resto continueranno a lavorarci il tecnico e il suo staff e la sfida di stasera, in uno stadio da tutto esaurito e contro una delle formazioni più forti anche a livello europeo, sarà un esame tra i più difficili in assoluto.