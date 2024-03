Italiano: “Domani onoreremo Barone. Milan? Sono in grande forma”

Sabato arriva il Milan a Firenze. Vincenzo Italiano, ai canali ufficiali della società, ha presentato la partita e ha parlato anche di Joe Barone: "Per come conoscevamo il nostro direttore sappiamo che dobbiamo ripartire subito e onorarlo al meglio, mettendo in campo quelle che erano le sue caratteristiche: amore, passione, attaccamento per questa città, per questa società e per questi colori.