Italiano: “Contenti del rientro di Bonaventura. Salernitana? Sarà tosta”

Le parole di Vincenzo Italiano in vista del match contro la Salernitana e il grande momento che sta vivendo la sua squadra

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di ACF in vista della sfida di domani contro la Salernitana. Di seguito le sue parole: "Salernitana carica dopo il pareggio di Napoli? Secondo me si. Troveremo un avversario con il morale altissimo, non solo per l'ultima gara, ma anche perché arriva da tante partite importanti. Ancora in tante squadre ci giochiamo tanto, quindi sia noi che loro abbiamo la necessità di continuare a far punti. Sarà una partita tosta, dovremmo stare molto attenti".

Come sta la squadra? — "Cercheremo di recupero al meglio quelli che hanno giocato domenica. Rientrerà in gruppo Bonaventura e siamo contenti di questo. Stiamo lavorando per rimetterlo in regime con gli altri. Già il fatto che sia tornato è importante".

Risorse dal settore giovanile? — "Questo è un bellissimo traguardo. Una grande soddisfazione per la società vedere sei giocatori provenienti dal vivaio in campo. Sei giocatori che hanno un grandissimo senso di appartenenza e la maglia cucita addosso. Ben vengano queste soddisfazioni qua, perché far crescere i giocatori con un senso di appartenenza è una cosa che può dare un grande vantaggio a tutta la squadra".

Cinque marcatori diversi? — "Questo sta a dimostrare che non molliamo mai. Non abbiamo mai quel pensiero che non va oltre alla squadra, perché tutti danno l'anima per la maglia. Tutti coloro che vengono chiamati in causa sono sempre sul pezzo e questo è un segnale importante. Sono molto contento soprattutto per coloro che sono entrati dalla panchina. Dobbiamo arrivare in fondo a tutte le competizione con tutti i giocatori coinvolti. I ragazzi con questa testa mi fanno stare sereno".

Sul lavoro per arrivare a questo punto della stagione — "Abbiamo giocato moltissime gare in più rispetto ai nostri avversari. Giocare in tre competizioni ti mette a dura provo, ma di fa crescere anche tanto. Normale che questa situazione tolga allenamenti, però alla fine quando inizi ad abituarti è anche più facile preparare le partite più velocemente".