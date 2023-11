Italiano a Sky: “Cercheremo di reagire, e mi auguro che Nzola si sblocchi”

"Cercheremo di dimenticare la terza sconfitta in campionato. Non siamo contenti, ma è questa la realtà, non riusciamo a portare a casa punti nonostante le buone prestazioni che facciamo. Cercheremo di reagire domani. Dobbiamo, comunque, migliorare sicuramente in alcuni aspetti, come la precisione, la concretezza e la convinzione. Nzola? Capitano momenti negativi per gli attaccanti. L’importante è non deprimersi e avere fiducia. Basta una scintilla per cambiare in positivo un'annata, come per esempio successo a Beltran all'andata con il Cukaricki. Mi auguro che Nzola e gli altri attaccanti riescano a segnare, anche perché la vera benzina è il gol, che porta entusiasmo".