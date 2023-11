Italiano/2: “Non potevo far giocare Mina e Kayode dal 1′. Nzola? Devo dare input”

In sala stampa dopo Fiorentina-Genk, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato così della gara: "Rimonta? Sono contentissimo per il secondo tempo che abbiamo fatto, per chi è entrato che si è presentato bene, per lo sviluppo del secondo gol; e sono contento per Kayode, per la reazione e la rimonta. Arbitraggio? Dobbiamo mettere tutti qualità, noi, gli arbitri: ci sono stati episodi dubbi e dobbiamo anche contrastare questo a volte. Mi è piaciuto il secondo tempo contro una squadra che gioca, sono felice per risultato e prestazione. Turnover? Non potevamo aggiungere Kayode e Mina dal 1', Yerry si è meritato questa opportunità e dobbiamo ringraziare Parisi a destra che non è sul suo binario. Nella ripresa abbiamo lavorato diversamente, ma non potevamo stravolgere il reparto dall'inizio. E' normale che chi subentra deve farsi trovare pronto come Lucas che è stato bravo a procurarsi l'azione del 2-1, ho fatto l'esempio di Immobile che è stato decisivo con due gol in settimana da subentrato. Se non si è decisivi dall'inizio, puoi esserlo a gara in corso e questo è un vantaggio per tutta la squadra.