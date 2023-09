Inter-Fiorentina, come finirà? L’opinione di Caressa e Zazzaroni

Caressa è sicuro: "Sarà una grande gara, secondo me ha più probabilità che vinca una delle due che finire in parità". Zazzaroni invece, dissente con questa visione: "Per me a San Siro, non si andrà oltre il pareggio".

Domani, alle 18.30 si gioca Inter-Fiorentina. A Radio Deejay, Zazzaroni e Caressa hanno dato i loro consueti pronostici delle gare, soffermandosi su quella di San Siro. Caressa è sicuro: "Sarà una grande gara, secondo me ha più probabilità che vinca una delle due che finire in parità". Zazzaroni invece, dissente con questa visione: "Per me a San Siro, non si andrà oltre il pareggio". Vedremmo come finirà una gara che spesso ha regalato grandi emozioni.